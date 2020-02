Vorarlberg: So wird das Wetter zum Faschingsfinale

Die Wetter-Aussichten für Rosenmontag, Faschingsdienstag und Aschermittwoch.

Aussichten für Rosenmontag:

Anfänglicher Regen klingt am späten Vormittag bzw. auf Mittag hin von Süden her ab. Die Wolken beginnen laut dem Bericht der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik aufzulockern und am Nachmittag wird es verbreitet sonnig. Auf den Bergen lässt der Wind nur vorübergehend nach. Weiterhin mild. Höchstwerte: 11 bis 16 Grad.