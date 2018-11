Vorarlberg: So sehr kämpft das Rote Kreuz mit dem Zivildienermangel

Marcus Gantschacher vom Roten Kreuz sprach im VOL.AT-Talk über den Zivildienstmangel beim Roten Kreuz.

Geburtenschwache Jahrgänge

Er räumt aber auch ein, dass sich die benötigte Zahl in den vergangenen Jahren stark erhöht hat. “2008 waren beim Roten Kreuz 170 Zivildiener über das Jahr verteilt beschäfigt, in diesem Jahr sind es 230.” Den gestiegenen Anforderungen beim Krankentransport stehen allerdings geburtenschwache Jahrgänge gegenüber. So gab es 2017 rund 39.000 stellungspflichtige Männer, 2008 waren es noch 48.000. Ein weiteres Problem ist die steigende Zahl an als untauglich gemusterte Männer – 2017 waren es rund 26 Prozent. Wird ein Mann in Österreich als untauglich gemustert, gilt dies sowohl für das Bundesheer als auch für den Zivildienst, hier sieht Marcus Gantschacher eine Möglichkeit zur “Differenzierung”.