Vorarlberg: Skiunfälle mit schweren Verletzungen

Am Donnerstag kam es in den Skigebieten Egg und Silvretta Montafon-Hochjoch zu Unfällen mit Wintersportlern.

Gegen 13 Uhr war eine 68-jährige Skitourengeherin aus Deutschland in Egg unterwegs zur Winterstaude. Etwa 50 Meter unterhalb des Gipfels knickte die Frau bei einer Spitzkehre um und stürzte. Sie zog sich durch den Sturz eine schwere Verletzung zu und musste mit dem Helikopter geborgen und in ein Krankenhaus nach Lindenberg geflogen werden.

Kollision führt zu schwerer Verletzung

Um 11:30 Uhr fuhr eine 68-jährige Skifahrerin im Gebiet Silvretta Montafon-Hochjoch bei ihrer Abfahrt auf der blauen Piste zur Mittelstation. Auf Höhe der Stütze 5 der Hochjochbahn fuhr die Frau auf der Piste in eine Rechtskurve ein. Im selben Augenblick fuhr ein unbekannter Skifahrer von oben kommend in die scharfe Rechtskurve ein und stieß seitlich gegen die Skifahrerin. Dabei touchierte er sie am rechten Oberarm und fuhr der Frau über ihre Ski. Dadurch kam die Frau zu Sturz und verletzte sich schwer. Der unbekannte Skifahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten und begann Fahrerflucht. Die Frau wurde mit einem Akja zur Mittelstation der Hochjochbahn und anschließend mit einem Taxi in ein Sanatorium nach Schruns gebracht. Der unbekannte männliche Skifahrer, der eine blau-graue Jacke trug, oder andere Personen, welche Angaben zu dem Unfall machen können, werden ersucht, sich mit der PI Schruns in Verbindung zu setzen.