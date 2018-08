Vorarlberg: Skilift-Projekt "Alberschwende 365" gestoppt

Am Brüggelekopf in Alberschwende sollte ein Ganzjahres-Freizeitpark für rund 28 Millionen Euro entstehen. Nun musste das Projekt jedoch gestoppt werden, da die Verhandlungen mit den Grundstücksbesitzern gescheitert sind.

Anfang des Jahres lief die Konzession für den Lift in Alberschwende aus und der Betrieb musste eingestellt werden. Geplant war dann, am Brüggelekopf einen Ganjahres-Freizeitpark zu errichten. Das Skifahren im Winter sollte mit einer neuen Kabinenbahn auf den Brüggelekopf verlagert werden. Ein neuer Kinderlift mit Skischule sowie eine neue Abfahrt Richtung oberer Tannerberg sollten auch geübte Skifahrer und Vereine ansprechen. Die Naturrodelbahn zur Talstation mit Sportshop und Gerätespeicher direkt beim neuen Sporthotel waren ebenfalls geplant.

Treffpunkt für “alle”

Auf das Sommerkonzept wurde ein Hauptfokus gelegt. So sollte am Brüggelekopf ein Restaurant mit Panoramasicht und Sauna, Yogaraum sowie eine Berghütte für Gruppen- und Jugendlager errichtet werden. Zudem waren Mountainbike-Pfade und Downhillstrecken geplant. Am Ende des Niederseilklettergartens sollten Kinder dann noch im Baumhaus übernachten können.