Vorarlberg: Skifahrer treiben Corona-Zahlen nicht in die Höhe

Die Öffnung der Vorarlberger Skigebiete blieb ohne negative Folgen auf die Infektionsentwicklung im Land, berichtet Tourismus-Landesrat Gantner. Das Land sieht sich in der Öffnung der Skilifte bestätigt.

Niedrigste Rate trotz Positiv-Tests

Aus den AGES-Daten ist keine erkennbare Beeinflussung der Infektionskurve seit Öffnung der Skilifte ablesbar. Die 7-Tage-Inzidenz über die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage liegt im Österreich-Schnitt und Gleiches gilt für die Reproduktionszahl per 10. Jänner 2021, die österreichweit durchschnittlich bei 1,04 liegt und in Vorarlberg mit einem Wert von 1,02 sogar niedriger ist.

Skifahren ist kein Infektionstreiber

„Die mit dem Winterkodex Vorarlberg getroffenen Maßnahmen machen sich bezahlt“, ist Landesrat Gantner überzeugt. Daher habe sich das Land Vorarlberg trotz drittem Lockdown für eine Öffnung der Skigebiete zu Weihnachten eingesetzt, um den Einheimischen die Bewegung am Berg und die Erholung in der frischen Luft zu ermöglichen.

Skigebiete fehlen die Gäste - nur mehr reduzierte Angebote

Nach den zu Ende gegangenen Weihnachtsferien reduzieren manche Skigebiete in Vorarlberg ihr Angebot. Die Zahl der Wintersportler habe in den vergangenen Tagen abgenommen, die Leute seien wieder am Arbeiten, ausländische Gäste dürften nicht einreisen, berichtete am Montag ORF Radio Vorarlberg unter Berufung auf Manuel Bitschnau (Geschäftsführer Montafon Tourismus). Die Auslastung in den großen Skigebieten liege bei lediglich zehn Prozent.