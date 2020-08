Vorarlberg: Sicherheitskonzept für die Gemeindewahlen

Ein von der Landessanitätsdirektion ausgearbeitetes Konzept soll bei den Vorarlberger Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen am 13. September sowohl den Wählern als auch den Wahlbehörden größtmöglichen Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus bieten. An der Durchführung der Wahlen zweifelte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) trotz steigender Infektionszahlen vorerst nicht.

Bregenz. Am 15. März - dem ursprünglichen Wahltermin, der infolge der Corona-Pandemie abgesagt wurde - gab es in Vorarlberg 48 bekannte Infektionsfälle, am Freitagvormittag waren es 32. "Der große Unterschied ist, dass wir seit März extrem dazugelernt haben", sagte Wallner gegenüber der APA. Im Frühjahr habe man es mit einer exponentiellen Zuwachsrate zu tun gehabt, jetzt hingegen gebe es keine unkontrollierte Verbreitung. Vielmehr schaffe man es, beim Auftreten von Fällen die Infektionskette frühzeitig zu unterbrechen. "Solange das so funktioniert, ist es beherrschbar", stellte der Landeshauptmann fest.