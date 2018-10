Vorarlberg: Sicherheit in den Bergen hat Tradition

Landesrat Christian Gantner gratulierte der Bergrettung Gargellen zum 90-jährigen Jubiläum.

Die älteste Bergrettung des Landes Vorarlberg, die Bergrettung Gargellen, feiert heuer ihr 90-jähriges Bestehen. Beim Festakt am Samstag, 13. Oktober, gratulierte Landesrat Christian Gantner zum Jubiläum und dankte der gesamten Mannschaft für deren unverzichtbare Arbeit im Dienste der Sicherheit in den Bergen.

Die Bergrettung gehört zu jenen Einrichtungen, die auf Basis von Freiwilligkeit und Ehrenamt hochprofessionelle Leistungen erbringen, betonte Landesrat Gantner: “Das ist von unschätzbarem Wert für unsere Gesellschaft. Zur Mitwirkung in der Bergrettung gehören die Liebe zur Natur und zu den Bergen, eine grundsolide Ausbildung und regelmäßiges intensives Training sowie jederzeitige Einsatzbereitschaft, um anderen zu helfen und sich dabei oft genug auch selbst in Gefahr zu begeben. ”

Unverzichtbarer Partner

Das mache die Bergrettung zu einem unverzichtbaren Partner im Sicherheitsnetzwerk des Landes, so Gantner: “Der 90-er der Bergrettung Gargellen zeigt, welche Tradition die organisierte Sicherheitsarbeit in den Bergen in unserem Land hat. Zugleich gilt es aber klarzustellen, dass die vielen tausend Einheimischen und Urlaubsgäste, die Jahr für Jahr die Schönheit der Vorarlberger Bergwelt genießen wollen, dadurch nicht aus ihrer Eigenverantwortung entlassen werden.”