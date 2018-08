Vorarlberg: Sexueller Übergriff in Hard – Zeugenaufruf

Hard - Vergangenen Sonntag wurde eine Jugendliche in Hard von drei unbekannten jungen Männern attackiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntag, den 26.08.2018 gegen 20:45 Uhr, wurde ein jugendliches Mädchen am Spazierweg an der Bregenzer Ache (Harder Seite), unterhalb der neuen Rad-bzw. Fußgängerbrücke von drei unbekannten männlichen Jugendlichen bzw. jungen Männern sexuell attackiert. Die Jugendliche flüchtete nach der Tat auf dem Rad- bzw. Fußweg in Richtung Wuhrstraße und traf dort auf eine Personengruppe, die aus zwei Männern und einer Frau bestand. Die Jugendliche begleitete diese Personengruppe dann über die Brücke in Richtung Bregenz – Achsiedlung, wobei sie angab, verfolgt zu werden. Die drei Angreifer seien ebenfalls dem Opfer und dieser Personengruppe gefolgt.