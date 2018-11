Vorarlberg: Sexueller Übergriff in Dornbirn - Zeugen gesucht

Nach einem sexuellen Übergriff in Dornbirn sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Nacht auf Samstag gegen 03:30 Uhr, wurde eine 25-jährige im Bereich der Mühlegasse in Dornbirn von einem unbekannten Mann sexuell attackiert. Nach dem ersten Angriff des Mannes gelang es der Frau in Richtung der Mitteldorfgasse zu flüchten, wurde dort aber wieder vom Täter eingeholt.