Vorarlberg setzt Elf-Schritte-Aktionsplan gegen Klimawandel

Bregenz - Eine Jahresdurchschnittstemperatur von neun Grad Celsius, mehr als 30 Tage über 30 Grad Celsius, deutlich mehr Tropennächte, mehr Gewitter im Sommer und Regen statt Schnee im Winter könnten Vorarlberg blühen, sollte es keine wirksamen Gegenmaßnahmen setzen.

Mit einem Elf-Punkte-Aktionsplans 2018 will die Landesregierung die Auswirkungen des Klimawandels jedoch eindämmen. Der diesjährige Sommer war im Tiefland Vorarlbergs der dritt-wärmste und in den Bergen der viert-wärmste seit Beginn der 242-jährigen Messgeschichte. Die Niederschlagsmenge war um die Hälfte geringer als im Durchschnitt, noch weniger geregnet hat es seit Beginn der Aufzeichnungen nur neun Mal. “Ein untrügliches Zeichen einer Veränderung der Situation”, machte Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser (ÖVP) am Dienstag im Anschluss an die Regierungssitzung auf die bereits spürbaren Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam.