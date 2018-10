Vorarlberg: Serien-Opferstockdieb muss ins Gefängnis

Feldkirch - Teilbedingte Gefängnisstrafe für Kriminaltouristen, der aus Opferstöcken rund 600 Euro gestohlen hat.

Streng bestraft wird weiterhin, wer in Kirchen Geld stiehlt. Der geständige Kriminaltourist hat in Vorarlberger Gotteshäusern rund 600 Euro geklaut. Dafür wurde der unbescholtene Angeklagte am Landesgericht Feldkirch zu einer teilbedingten Haftstrafe von neun Monaten verurteilt. Davon beträgt der unbedingte, zu verbüßende Teil drei Monate Gefängnis.