Vorarlberg: Sensationsfund am Pfänder

Ein Mineraliensammler aus Deutschland entdeckte am Pfänder mehrere rund 15 Millionen Jahre alte Backenzähne eines Ur-Elefanten.

Wie der ORF Vorarlberg berichtet, suchte der deutsche Mineraliensammler Erich Riedisser-Wegner am Pfänder nach Mineralien und Schnecken. Gefunden hat er allerdings Zähne eines Gomphoteriums, eines Ur-Elefanten. Diese dürften rund 15 Millionen Jahre alt sein.

Im weiteren Verlauf die Fundstelle am Pfänder nochmals untersucht, dabei wurden weitere Bruchstücke entdeckt. Der Schweizer Urzeitforscher Urs Oberli setzte dies in monatelanger Arbeit zu drei gigantischen Backenzähnen zusammen. Im Gespräch mit dem ORF Vorarlberg gab er an, dass die Zähne des Ur-Elefanten nachwachsen, nachdem sie abgekaut wurden.