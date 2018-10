Vorarlberg: Schwieriger Umgang mit Demenzkranken im Akutspital

Feldkirch - Laut Studien leiden etwa 31 Prozent der über 85-jährigen Patienten in Akutspitälern an Demenz. Die Behandlung dieser Menschen stellt auch das medizinische Personal vor Herausforderungen.

„Es bedeutet in erster Linie Stress: Stress für den Betroffenen, den behandelnden Arzt und die Pflegepersonen“, erklärte Primar Reinhard Bacher, Leiter der Gerontopsychiatrie am LKH Rankweil, anlässlich einer Fortbildung für Mitarbeiter der Landeskrankenhäuser. Dort wurde Anfang des Jahres mit bewusstseinsbildenden Maßnahmen begonnen.

Inzwischen haben in Bludenz bereits zwei Pflegeexpertinnen die Ausbildung zur sogenannten Demenz-Nurse absolviert. In den anderen Spitälern werden Ausbildungen in gerontopsychiatrischer Pflege und andere einschlägige Fortbildungen angeboten.