Vorarlberg: Schwierige Ausbildung von Polizei-Nachwuchs

Die Polizeischule Feldkirch stößt mit ihren Grundausbildungslehrgängen derzeit an ihre Grenzen. Neue Kursplätze müssten außerdem noch genehmigt werden.

In Vorarlberg werden derzeit 178 Polizeischüler ausgebildet. Am Standort laufen seit Juli 2018 fünf Polizeigrundkurse mit insgesamt 113 Polizeischülerinnen und -schülern. Weil das Bildungszentrum der Polizei in Feldkirch an seine Kapazitätsgrenzen angelangt ist, hilft derzeit die Feuerwehr aus. “Wir sind froh, dass wir in die Feuerwehrschule ausweichen können”, sagt Susi Moll, Sprecherin der Landespolizeidirektion, gegenüber VOL.AT. “Die Polizeischule ist bei so vielen Schülern einfach zu eng.”