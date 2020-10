Vorarlberg: Schwerverletzter nach Unfall in Sulz

Ein Arbeiter eines Abfallsammelfahrzeugs wurde bei einem Unfall schwer verletzt.

Am Dienstag um 05.55 Uhr fuhr eine 47-jährige Frau mit ihrem Pkw auf der L50 in Sulz in Fahrtrichtung Weiler. Vor ihr fuhr ein Abfallsammelfahrzeug in dieselbe Richtung. Auf den hinteren Stehpodesten des Abfallsammelfahrzeuges befanden sich zwei Arbeiter.