Vorarlberg: Schwerverletzter nach Alko-Unfall auf A14

In der Nacht auf Donnerstag kam es zu einem schweren Unfall auf der A14 Richtung Bregenz. Ein Pkw-Lenker wurde schwer verletzt. Der 24-jährige Unfallverursacher, der alkoholisiert war, versuchte mit dem Auto seiner Freundin zu flüchten.

Nachkommender wurde schwer verletzt

Fluchtversuch

Sperrungen

An der Unfallstelle waren von 23:45 Uhr bis 01:30 Uhr beide Fahrspuren gesperrt. Der Verkehr wurde über den Pannenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nach Abschluss der Erhebungen erfolgt eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Feldkirch sowie an die Bezirkshauptmannschaft, gegen den 24-jährigen Unfallverursacher sowie seiner Freundin