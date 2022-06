Vorarlberg: Schwerverletzte nach Motorradunfall in Au

Bei einem Motorradunfall in Au wurden zwei Personen verletzt - eine davon schwer.

Am Sonntag gegen 13 Uhr fuhr ein 28-jähriger Motorradlenker mit seiner ebenfalls 28-jährigen Bekannten am Sozius, auf der L193 von Damüls kommend in Richtung Au. In einer Linkskurve verlor er aufgrund eines Bremsmanövers die Kontrolle und kollidierte mit der rechten Leitschiene. Der Lenker und die Mitfahrerin stürzten über die Leitschiene und kamen im angrenzenden Grünstreifen zu liegen.