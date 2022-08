Vorarlberg: Schwerverletzte nach Alpinunfall in Riezlern

Bei einem Alpinunfall am Freitagvormittag wurde eine 53-Jährige schwer verletzt.

Am Freitagvormittag wanderten drei Freunde aus Deutschland zunächst zum Gipfel der Kanzelwand und anschließend weiter in Richtung der Hammerspitze (Schüsser) im Gemeindegebiet von Riezlern. Auf einem etwa eineinhalb Meter breiten Abschnitt des Grates in 2000 Metern Höhe, rutschte eine 53-jährige Frau der Gruppe plötzlich auf einer mit Kies bedeckten Steinplatte aus. Sie verlor die Balance und stürzte in etwa 150 Meter über steil abfallendes Felsgelände in die Tiefe.