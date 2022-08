Vorarlberg: Schwerverletzer nach Sprung von Wasserfall

Ein 48-Jähriger wurde bei einem Sprung von einem Wasserfall in Zwischenwasser schwer verletzt.

Am Donnerstag war ein 48-jähriger Mann gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin im Fließgewässer der Frödisch baden. Im Bereich des Wasserfalls "Öfen", sprang der 48-Jährige aus einer Höhe von etwa 15 Meter von der Felskante des Wasserfalls in den darunterliegenden Gumpen. Durch den Aufschlag im seichteren Bereich des Bachbeetes rammte er sich vermutlich das Knie in den Brustbereich.