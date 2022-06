Vorarlberg: Schwerer Verkehrsunfall in Lorüns

Bei einem Unfall in Lorüns wurde ein Fußgänger schwer verletzt.

Am Mittwoch gegen 22.15 Uhr lenkte ein 55-jähriger Mann aus Bürs seinen Pkw auf der Landesstraße 188 in Lorüns in Richtung Bludenz. Auf Höhe Hausnummer 24 stieß er mit der rechten Front seines Fahrzeuges mit einem die Fahrbahn von links nach rechts querenden 71-jährigen Mann zusammen.