Vorarlberg: Schwerer Unfall auf der L50 - Frastanzer landet nach 180 Grad Drehung im Graben

Am Freitag ist es auf der L50 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit landet ein 38-jähriger Frastanzer nach einer 180 Grad Drehung im Graben.

Am Freitag um 15.20 Uhr fuhr ein 38-jähriger Frastanzer mit seinem Pkw auf der Walgaustraße (L 50) von Schlins in Richtung Satteins. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit geriet er auf Höhe des ehemaligen Gasthauses Tannenhof in Satteins ins Schleudern und prallte in der Auffahrt zum ehemaligen Gasthaus gegen einen dort befindlichen Begrenzungsstein. Dadurch drehte sich der Pkw um 180 Grad und stürzte in einen Graben.