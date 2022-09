Vorarlberg: Schwerer Arbeitsunfall in Höchst

Bei einem Arbeitsunfall in Höchst wurde ein 22-Jähriger schwer verletzt.

Am Freitag gegen 14.35 Uhr war ein 22-jähriger Anlagenbediener damit beschäftigt in einer Firma in Höchst Stanzrollen mit einem Gewicht von circa einer Tonne mit Hilfe eines Kleinkranes umzuschichten. Als er eine dieser Rollen mit dem Kran anhob, entfernten zwei weitere Arbeiter die Palette unterhalb der Rolle. Danach hätte die Rolle in einer Fassung neben der Stanzmaschine zwischengelagert werden sollen, damit sie später in die Maschine eingeführt werden kann.