Vorarlberg - Schusswaffe und Drogen: 3 Männer angezeigt

Die Polizei griff am Mittwochnachmittag mehrere Männer auf, nachdem sie bei einer Aussichtsbank an der Pfänderstraße mit einer Waffe hantierten.

Am 23.09.2020 um 18 Uhr wurde die Polizeiinspektion Lochau verständigt, dass vier junge Männer bei einer Aussichtssitzbank an der Pfänderstraße in Lochau, oberhalb des Jesuheims mit einer Waffe hantieren und damit schießen würden. Mehrere Polizeistreifen konnten gegen 18.10 Uhr vier 19- und 21-jährige, in Bregenz und Hörbranz wohnhafte Männer feststellen und kontrollieren. Bei der Durchsuchung stellte sich heraus, dass einer der Männer eine CO2-Pistole (minderwirksame Waffe) in einem Schulterholster um den Oberkörper geschnallt hatte. Bei einem weiteren konnten mehrere Gramm Cannabiskraut sichergestellt werden.