Vorarlberg: Schusswaffe löst erneut Polizeieinsatz aus

Innerhalb von wenigen Tagen hat eine Softgun in Vorarlberg erneut einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Weil am Montag in Rankweil ein Passant einen Burschen mit einer “Schusswaffe” hantieren sah, wurde eine örtliche Fahndung eingeleitet. Die Polizei stieß schließlich auf drei rumänische Jugendliche im Alter von zwölf und 13 Jahren, die eine ungeladene Softgun-Pistole bei sich hatten. Laut Polizei übergab einer der beiden 13-Jährigen die Softgun bereitwillig. Er habe damit zuvor lediglich in die Luft gezielt, gab er gegenüber den Polizisten an.