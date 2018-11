Vorarlberg schuf seit 2014 rund 1.500 Kinderbetreuungsplätze

Seit Oktober 2014 sind in Vorarlberg 45 neue Kinderbetreuungseinrichtungen mit zusammen 126 Gruppen und 1.500 Plätzen entstanden.

Das gab die zuständige Landesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) am Freitag in einer Zwischenbilanz bekannt. 2019 sollen weitere 20 Gruppen, rund 250 Plätze, dazukommen. Die Betreuungsquote liege bei Unter-Dreijährigen bei 27 Prozent, bei Dreijährigen bei 91 Prozent.

Weitere Verbesserungen geplant

Das Platzangebot habe durch den Ausbau seit 2014 um rund 60 Prozent zugenommen, so Wieflecker. Insgesamt haben nach ihren Angaben mehr als 6.000 Kinder einen Betreuungsplatz in einer der 138 Kinderbetreuungseinrichtungen und 56 Spielgruppen oder bei Tageseltern. Für 2019 seien weitere Verbesserungen geplant, im Landesbudget seien für kommendes Jahr rund 27 Mio. Euro für Kinderbetreuung vorgesehen. Zudem werde ein neues Gesetz für die Elementarpädagogik erarbeitet, in dem Kindergarten und Kinderbetreuung gemeinsam verankert werden sollen, so Wiesflecker.