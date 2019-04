Vorarlberg: Schrebergartenhaus in Schwarzach abgebrannt

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in Schwarzach gerufen. Ein Schrebergartenhaus stand in Vollbrand.

Gegen 20.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in Schwarzach alamiert. Ein Schrebergartenhaus hatte Feuer gefangen und stand in Vollbrand. Gegen 21.25 Uhr konnte das Feuer vollständig gelöscht werden.

Ein noch betriebswarmer Rasenmäher soll in der Hütte nach getaner Arbeit abgestellt worden sein. Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen der Polizei Wolfurt. Verletzte gibt es keine. An der Hütte entstand Totalschaden.

Die Feuerwehren Wolfurt und Schwarzach waren mit sechs Fahrzeugen und 40 Mann im Einsatz.