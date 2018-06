Vorarlberg: Schockrechnung: Wieder Rüffel für Mobilfunkanbieter

Einem Vorarlberger Kleinunternehmer mit Sitz im Vorarlberger Rheintal flatterte von einem österreichischen Mobilfunkanbieter eine Schockrechnung von unglaublichen 19.781,45 Euro brutto ins Haus.

Lächerliches Kulanzangebot

Damit konfrontiert, machte der Netzbetreiber dem betroffenen Kunden das „Kulanzangebot“, eine Gutschrift von 30 Prozent des eingeforderten Betrages zu gewähren. Für den Kunden als auch seinen Bregenzer Rechtsanwalt ein geradezu lächerliches, indiskutables Angebot. Und so sah es schließlich auch das Bezirksgericht für Handelssachen in Wien. Unter anderem mit der Begründung, dass die Beklagte (T-Mobile) in schwerwiegender Weise die nebenvertraglichen Schutz- und Sorgfaltspflichten gegenüber der Klägerin verletzt habe. Der Netzbetreiber wurde per bedingtem Zahlungsbefehl zur Rückzahlung von immerhin 16.187,27 Euro an den Vorarlberger Betrieb verdonnert. Und erhob keinen Einspruch dagegen. Für Schneider bezeichnend: „Es ist nun so gekommen, wie es ständig vorkommt: die Firma T-Mobile Austria GmbH scheut einen Prozess, in dem solche Machenschaften aufgedeckt werden, und hat keinen Einspruch gegen die Mahnklage erhoben.“