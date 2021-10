Vorarlberg schnürt "Chancenpaket" für Kinder

Die Vorarlberger Landesregierung möchte mit einem "Chancenpaket" für Kinder und Jugendliche die negativen Auswirkungen der Pandemie auf die jungen Menschen so gut wie möglich abfedern.

Mehr Öffnungstage als Ziel

Außerdem sollen Familien entlastet und die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen wieder vorangetrieben werden, so der Landeshauptmann. Derzeit sei das Kinder-Bildungs- und Betreuungsgesetz in Arbeit, das verlängerte Öffnungszeiten und weniger Schließtage der Einrichtungen sowie eine Definition des "Versorgungsauftrags" der Gemeinden bringen soll. Nicht locker lassen will das Land laut Wallner beim Thema ganztägige Schule, außerdem will er die Sommerschule nach der Pandemie weiterführen und gesetzlich verankert sehen. Die ersten Signale des Bundes dazu seien positiv.