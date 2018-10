Vorarlberg: Schneeproduktion als Ausfallversicherung

Beschneiung bei 14 Grad Plus löste im Internet einen Shitstorm aus.

Den Beschneiungsrichtlinien des Landes zufolge dürfen Seilbahnbetreiber mit behördlichen Ausnahmegenehmigungen bereits ab dem 1. Oktober beschneien und Depots mit Kunstschnee anlegen. Wie die “VN” berichten, wurden 2010 die Richtlinien dahingehend angepasst, dass die Temperaturen zum Zeitpunkt der Schneeerzeugung unter den Gefrierpunkt sinken müssen und dies an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Nächten der Fall sein müsse.

Ein Aufschrei ging deshalb durch die Sozialen Medien als in Zürs bei 14 Grad die Schneelanzen liefen, wie die “VN” schreiben. Über den Skiliftbetreiber sei ein Shitstorm herein gebrochen, nachdem er das Foto gepostet hatte. Bei der Ski Zürs AG konnte man die Aufregung nicht nachvollziehen: “Wir haben die behördliche Auflage, sämtliche Anlagen jährlich zu überprüfen. Und dazu müssten wir die Geräte kurz mal in Betrieb nehmen, anders lässt sich die Dichtheit der Wasserleitungen nicht prüfen”, sagte Vorstand Philipp Zangerl im Gespräch mit den “VN”.