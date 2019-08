Vorarlberg Schlusslicht bei Jugendarbeitslosigkeit

Die Arbeitslosenquote in Vorarlberg stagniert. Hierzulande gibt es gar den höchsten Wert an Jugendarbeitslosigkeit zu vermelden.

Nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz waren Ende Juli knapp 271.000 beim Arbeitsmarktservice (AMS) als arbeitslos gemeldet - 3,8 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. In AMS-Schulungen befänden sich rund 53.000 weitere Personen.

Verbesserungsbedarf in Vorarlberg

Nach nationaler Definition liegt die Arbeitslosenquote Österreichs damit bei 6,5 Prozent - ein Rückgang von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ursächlich dafür ist die sinkende Arbeitslosigkeit in sieben von neun Bundesländern.

Die besten Ergebnisse können dabei Salzburg (-10 Prozent), Tirol (-7,7 Prozent) und Wien (-5 Prozent) vorweisen. In Vorarlberg sowie der Steiermark blieb die Anzahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Juli 2018 jedoch unverändert.

Trotzdem sollte erwähnt werden, dass die Arbeitslosenquote in Vorarlberg (4,8 Prozent) im österreichweiten Mittelfeld rangiert und damit auch unter dem österreichischen Durchschnitt liegt.

Bitschi kritisiert Landesregierung

FPÖ-Landesparteiobmann Christof Bitschi benannte die Landesregierung als Schuldigen für die Stagnation. Erst letzte Woche forderte er: „Es ist Zeit, anzusehen, was die Regierung dem Land gebracht hat.“

Einer der angesprochenen Punkte war das Thema Arbeitslosigkeit. „Europaweit geht die Arbeitslosigkeit runter, in Vorarlberg aber weniger rasch. Darum sind wir in Österreich von der Spitze ins Mittelfeld abgerutscht“, monierte Bitschi.

Schulungen statt Arbeit

Im Relation zum Bevölkerungsanteil ist die Anzahl von rund 8700 Arbeitslosen in Vorarlberg zwar um gut ein Prozent geringer, doch im Vergleich zum Vorjahresmonat konnten lediglich vier Personen mehr in Arbeit gebracht werden.

Die Anzahl der Schulungsteilnehmer stieg in Voralrberg jedoch deutlich an. Knapp 14 Prozent konnte der Wert im Vergleich zum letztjährigen Juli gesteigert werden. Einzig in Kärnten gab es einen höheren Prozentsatz zu vermelden (23,2 Prozent).