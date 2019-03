Vorarlberg: Schlüssel für erste Bewohner, Spaten für zweite Bauetappe

Krumbach. - Der kommende Montag ist nicht nur für 13 neue Bewohner ein Freudentag, auch die Gemeinde sowie die Bauträger – Wohnbauselbsthilfe und Morscher Bau- & Projektmanagement GmbH – haben Grund zur Freude, denn in Unterkrumbach wird der erste Abschnitt einer Wohnanlage bezogen.

Mit dieser Schlüsselübergabe an die neuen Bewohner setzt Krumbach einen weiteren Meilenstein seiner Wohnbau-Strategie, die vor gut zehn Jahren begann. Krumbachs Bürgermeister Arnold Hirschbühl und die Gemeindevertretung hatten erkannt, dass eine gedeihliche Entwicklung der Gemeinde damit steht und fällt, dass der Jugend leistbares Wohnen geboten wird. So wird die Abwanderung aus dem ländlichen Raum in Ballungszentren gestoppt. Mit mehreren Projekten, die einen guten Mix von Eigentums-, Miet- und Mietkauf-Wohnungen aufweisen, ist Krumbach zum Vorreiter des gemeinnützigen Wohnbaus im ländlichen Raum geworden – und ist mit diesem Konzept noch nicht am Ende, denn das nunmehrige Vorhaben in Unterkrumbach umfasst insgesamt drei Bauetappen mit mehr als 40 Einheiten.