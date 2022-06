Vorarlberg schloss das Finanzjahr 2021 mit 38 Mio. Euro-Defizit ab

Das Land Vorarlberg hat das Jahr 2021 finanziell mit einem Abgang in Höhe von rund 38 Mio. Euro abgeschlossen. Das gab Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Dienstag bei der Vorstellung des Rechnungsabschlusses bekannt.

Pandemie hinterlässt Spuren

Schulden steigen auf 538,5 Mio. Euro

Das Anwachsen des Schuldenstands - ausgehend von 295,5 Mio. Euro zum Jahresende 2020 - resultierte aus einer Darlehensaufnahmen in Höhe von 269,8 Mio. Euro. Man habe die Kredite wie im Voranschlag 2021 vorgesehen durchgeführt, "um auf Grund der unsicheren und schwer vorhersehbaren Entwicklungen handlungsfähig zu bleiben", sagte der Landeshauptmann. Nun stehe eine Liquiditätsreserve von rund 196 Mio. Euro zur Verfügung. Beim Schuldenstand sei eine gewisse Stabilisierung erreicht, betonte er. Neue Verbindlichkeiten sollten im heurigen Jahr keine mehr dazukommen. War das Land vor der Finanzkrise noch mit etwa 72 Mio. Euro (2009) in der Kreide gestanden, so wuchs der Schuldenstand in den 2010er-Jahren auf rund 111 Mio. Euro an. Die Corona-Pandemie schließlich ließ die Verschuldung explodieren.