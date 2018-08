Vorarlberg: Schlauchbootfahrt löste Suchaktion aus

Zwei Deutsche haben mit einer nächtlichen Schlauchbootfahrt am Bodensee eine Suchaktion ausgelöst.

Die beiden Freunde waren in der Nacht auf Samstag im Bereich Wocherhafen in Bregenz zu einer Bootstour aufgebrochen. Weil sie Samstagfrüh nicht zurückgekehrt waren, schlug ihr Begleiter Alarm, so die Polizei.