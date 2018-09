Schlag mit Eisenstange in Vorarlberg: Dreieinhalb Jahre Haft

Feldkirch - Vorbestrafter Angeklagter wegen absichtlich schwerer Körper­ verletzung verurteilt. Opfer erlitt Ellenbruch und Rippenbrüche.

Die optisch schwer unterscheidbaren Zwillinge wurden in der Vergangenheit des Öfteren verwechselt. Die beiden Brüder befinden sich derzeit in der Jus­tizanstalt Feldkirch in Untersuchungshaft. Nach einer Prozesspause kam der Angeklagte in der ersten Verhandlung am 2. August aus dem Gefängnis anders gekleidet zurück in den Gerichtssaal. Verteidiger Bertsch fragte den Mann, ob er der Zwillingsbruder des Angeklagten sei. Ja, sagte der Angeklagte. Bevor er zugab, sich einen Scherz erlaubt zu haben, merkte Richterin Hagen an, der Zwillingsbruder sei amüsanter als der Angeklagte.