Vorarlberg: Scheinchrist muss Österreich verlassen

Entscheidung rechtskräftig: Iraner, dem Abfall vom Islam nicht geglaubt wird, erhält kein Asyl.

Revision zurückgewiesen

Daher muss der Asylwerber Österreich verlassen und in den Iran zurückkehren. Er darf in sein Heimatland abgeschoben werden. Das hat nun in letzter Instanz der Verwaltungsgerichtshof rechtskräftig entschieden. Damit wurden die Entscheidungen des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl und des Bundesverwaltungsgerichts bestätigt. Das Wiener Höchstgericht hat die außerordentliche Revision des Flüchtlings zurückgewiesen. Zuvor hat der Verfassungsgerichtshof in Wien die Behandlung der Beschwerde des Iraners abgelehnt und die Akten dem Verwaltungsgerichtshof übergeben.