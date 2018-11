Vorarlberg: Sattelzug rutscht in Abhang

Bildstein - In Bildstein ist am Mittwoch ein polnischer Sattelzug von der Straße abgekommen und in einen Abhang gerutscht. Die Bergung gestaltete sich äußerst schwierig.

Am Mittwochvormittag wurde ein polnischer Sattelzug in Deutschland beladen. Die Fracht war für eine Firma in der Schweiz bestimmt. Der Lenker, ein 59jähriger Pole, gab in sein Navigationsgerät angeblich die Lieferadresse korrekt ein. Aus bisher unerklärlichen Gründen navigierte ihn das Gerät jedoch nach Wolfurt und in weiterer Folge über die L 15 (Bildsteinerstraße) nach Bildstein.

In Bildstein Dorf verließ er die L 15 und fuhr mit dem 38,5 Tonnen schweren Lkw geradeaus ins “Töbele” zwischen den Parzellen Baumgarten und Bereuter. Auf der für den Sattelzug viel zu schmalen Gemeindestraße kam der Sattelanhänger schließlich in einer Linkskurve links von der Straße ab und rutschte in den dortigen Abhang. Da auch das Zugfahrzeug rechts vorne anstieß, war der Sattelzug nicht mehr manövrierfähig.

Bergung dauerte acht Stunden Die anschließende Bergung, die sich als äußerst schwierig gestaltete, erfolgte in Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr Bildstein und Bergtechnikfirmen mittels entsprechendem Spezialbergefahrzeug und einem Mobilkran. Die Bergung dauerte von 16.00 Uhr bis Mitternacht. Während dieser Zeit war die Gemeindestraße für andere Fahrzeuge nicht passierbar. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt. Am Sattelanhänger entstand durch die Bergung geringfügiger Sachschaden.