Vorarlberg: Sanierungslotsen sollen zur Energieautonomie verhelfen

Seit Jahresbeginn sind in einem Pilotprojekt in der Region Vorderland-Walgau-Bludenz und der Stadt Feldkirch Sanierungslotsen als unabhängige Berater im Einsatz.

Zwar ist es in Vorarlberg in den letzten Jahren trotz Bevölkerungszunahme gelungen, den Energieverbrauch für Gebäudeheizung und Warmwasser zu reduzieren, aber der Zielwert der Energieautonomie wurde noch nicht erreicht. Die größten Energieschlucker sind nicht sanierte Häuser. Daher wird im Rahmen der Energieautonomie eine deutliche Steigerung der Sanierungsquote angestrebt, betonen LH Wallner und LR Gantner.

Fragen im Vorfeld der Sanierung

Der Fokus des Projekts “Sanierungslotsen” ist auf Fragestellungen im Vorfeld der eigentlichen Sanierung gerichtet. Denn oft sind es steuerrechtliche Aspekte, bürokratischer Aufwand oder die ungewisse künftige Nutzung, die Eigentümer davon abhalten, in die Überholung ihrer Gebäude zu investieren. Die Sanierungslotsen der Gemeinden helfen als unabhängige Berater bei sämtlichen Fragen. Sie besprechen mit den Gebäudeeigentümern die Ziele und Möglichkeiten von Sanierungsprojekten, erarbeiten Nutzungskonzepte, beraten in rechtlichen und finanziellen Dingen und stellen bei Bedarf Kontakte her, etwa wenn es um das Einholen von Genehmigungen, um Förderungsfragen oder um benötigte Handwerkerleistungen geht.