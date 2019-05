Vorarlberg: Sachbeschädigung an Fenster der Polizeiinspektion Rankweil - Täter ausgeforscht

Ein amtsbekannter 30-jähriger Mann fuhr am Freitagfrüh gegen 06.15 Uhr mit seinem Roller vermutlich mit voller Absicht zur Polizeiinspektion Rankweil und warf dort eine leere Glasflasche gegen ein Fenster im ersten Stock.

Täter am Bahnhof gefasst

Ein Beamter, der in der Polizeiinspektion war, sah den Täter in Richtung Bahnhof flüchten. Dort konnte ihn eine Polizeistreife anhalten. Ermittlungen ergaben, dass er offenbar schon mehrmals versucht habe, Sachbeschädigungen an der Polizeiinspektion Rankweil durchzuführen. Er wird bei derStaatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.