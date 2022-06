Vorarlberg: Rucksack sorgt für Suchaktion am Kummenberg

Ein vergessener Wanderrucksack am Kummenberg sorgte für eine Suchaktion.

Am Donnerstag gegen 8.30 Uhr meldete ein Mann bei der Polizei, dass er auf dem Kummenberg beim Gipfelkreuz einen Rucksack gefunden habe. Im Rucksack würden sich ein Paar Schuhe und eine Jause befinden. Die Polizei Götzis hielt am Auffindungsort und am Fuße der Felswand Nachschau.