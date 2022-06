Vorarlberg: Rollstuhlfahrer von Pkw auf Schutzweg erfasst

Ein 46-jähriger Rollstuhlfahrer ist am vergangenen Freitag in Götzis auf einem Schutzweg von einem Pkw erfasst worden.

Am vergangenen Freitag gegen 18.20 Uhr fuhr ein 46-jähriger Mann mit seinem elektrischen Rollstuhl auf dem Gehsteig der Wiedengasse in Richtung Kalkofenweg. Auf Höhe des Hauses Wiedengasse 13a beabsichtigte der Genannte auf dem dort befindlichen Schutzweg die Straße zu überqueren.

Ungefähr in der Mitte des Schutzweges touchierte ein unbekannter Pkw-Lenker eines silbernen Fahrzeuges, welcher von der Wiedengasse kommend in den Kalkofenweg abbog, den elektrischen Rollstuhl des 46-Jährigen. Durch den Aufprall kippte er auf die linke Seite und es gelang ihm noch sich mit den Armen abzufangen und so ein vollständiges Umstürzen zu verhindern.