Vorarlberg: Rettung und Notarzt werden umgekrempelt

Bregenz - Das Land will unterschiedliche Systeme auf einen einheitlichen Nenner bringen.

Rettungswesen und Notarztdienst sollen reorganisiert werden. Grund ist die unterschiedliche Vorgehensweise, sowohl was das Personal als auch die Ausstattung der Fahrzeuge betrifft. Vom Arlberg bis zum Bodensee arbeitet jeder mit einem anderen System. Das will Gesundheitslandesrat Christian Bernhard ändern. Ein entsprechendes Konzept liegt bereits vor. Dass der Stützpunkt in Hohenems ersatzlos gestrichen wird, wie das der Neos-Landtagsabgeordnete Daniel Matt in einer Anfrage vermutet, stellt Bernhard jedoch in Abrede.