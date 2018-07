Vorarlberg: Rekordumsatz für Mositech

Das Medizintechnik-Unternehmen Mositech erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 20 Millionen Euro.

Das selbstgesteckte Ziel der Dornbirner Firma lautete “20/20”, also 20 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2020 – die wurde nun schon früher erreicht. Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von April 2017 bis März 2018 steigerte das Unternehmen seinen Umsatz von 18 auf 20,6 Millionen Euro. Drei Viertel davon entfallen auf Österreich, ein Viertel auf die Schweiz. Mositech ist seit 1992 am österreichischen und seit 2011 am Schweizer Markt vertreten.