Vorarlberg: Rekordsommer für Vorarlberger Tourismus

Vorarlbergs Tourismus hat den Juli mit erfreulichen Zuwächsen abgeschlossen – bei den Gästen und bei den Nächtigungen.

Weltgymnaestrada als "erwarteter Frequenzbringer"

„Die Weltgymnaestrada war für die Freizeit- und Tourismusbetriebe in unseren Regionen der erwartete Frequenzbringer“, hält Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser fest. Mit Blick auf das sportliche Großereignis habe Vorarlberg auch in touristischer Hinsicht punkten können, so Rüdisser weiter: „Vom positiven Bild, das die Athleten und das begeisterte Publikum via Facebook, Instagram und Co. in die Welt gesendet haben, wird Vorarlberg noch lange Zeit profitieren können“. Davon ist auch der Geschäftsführer von Vorarlberg Tourismus, Christian Schützinger, überzeugt. Die Juli-Bilanz ist für ihn „in jeder Hinsicht positiv“ ausgefallen, die Gymnaestrada habe die erhofften zusätzlichen Impulse gebracht: „Die Teilnehmenden und Gäste wirkten als wichtige Werbebotschafter für Vorarlberg und somit als wertvolle Multiplikatoren an den internationalen Märkten“.