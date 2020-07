Vorarlberg: Rekord-Zugriffe für Videoarchiv des Landtags

Das Videoarchiv des Vorarlberger Landtags verzeichnete im ersten Halbjahr fast doppelt so viele Zugriffe wie im Vorjahr.

Das Videoarchiv des Landtags steigert seine Nutzerzahlen massiv: Allein im ersten Halbjahr konnten rund 30.000 und damit fast doppelt so viele Zugriffe wie im selben Vorjahreszeitraum gezählt werden. „Gerade in Zeiten von Covid-19 nutzt die Bevölkerung das digitale Angebot des Landtags noch stärker, die Landespolitik online mitzuverfolgen“, ist sich Landtagspräsident Harald Sonderegger sicher. Darüber hinaus wurden die Videos aus dem Landesparlament in den sozialen Medien zehntausendfach aufgerufen.