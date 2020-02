Vorarlberg: Rechtzeitig für Wunsch-Schule anmelden

Für Schüler der 8. Schulstufe, die eine weiterführende Schule besuchen wollen, steht demnächst eine wichtige Entscheidung an.

Wie funktioniert die Schulanmeldung?

Auf der Rückseite der Schulnachricht aus der vierten Klasse befindet sich ein Reihungsformular, in welches die gewünschten Schulen in ihrer Wunschreihenfolge von 1 bis 6 eingetragen werden können. Bei der Schule der ersten Wahl wird dann in diesem Zeitraum die originale Schulnachricht abgegeben. Mitzubringen sind neben der ausgefüllten Schulnachricht das Anmeldeformular, welches man in der derzeitigen Schule erhält oder auf der Homepage des "Chancenrechners" findet.