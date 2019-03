Vorarlberg: Raub und Nötigung in Dornbirn

Ein 14-Jähriger wurde vergangene Woche von einem 18-Jährigen brutal zusammengeschlagen.

Ein 14-jähriger Jugendlicher hielt sich am 1. März gegen 19.45 Uhr gemeinsam mit Freunden vor einem Einkaufsmarkt in der Schulgasse in Dornbirn auf. In der Folge wurde er von einem 18-jährigen hinzukommenden Jugendlichen geohrfeigt und in den Stiegenabgang zur Tiefgarage des Einkaufsmarktes gezogen. Dort verpasste der 18-Jährige dem 14-Jährigen mehrere Faustschläge ins Gesicht und in den Bauch. Dabei forderte er vom 14-Jährigen die Herausgabe seiner Armbanduhr, durchsuchte dessen Kleidung und erbeutete dabei die (leere) Geldbörse des Opfers sowie dessen mitgeführte Kopfhörer.