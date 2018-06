Vorarlberg: Rankweiler Sommer feiert 30-jähriges Jubiläum

1988 taten sich in Rankweil engagierte Bürgerinnen und Bürger zusammen und führten erstmals den „Rankweiler Sommer“ mit neun Veranstaltungen durch.

Damit sollte ein abwechslungsreiches Ferienprogramm geschaffen werden. Heute finden jährlich rund 40 Veranstaltungen für alle Altersstufen und Interessen statt.Als Erinnerung an die Anfänge des „Rankweiler Sommers“ ist am Dienstag, 10. Juli, eine Ausfahrt mit dem Dampfschiff „Hohentwiel“ auf dem Bodensee geplant. Denn bereits vor 30 Jahren stand diese Veranstaltung auf dem Programm. Auch viele andere bekannte Höhepunkte warten auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher: Insbesondere Veranstaltungen wie das „Fest der Kulturen“, die „Filme unter Sternen“ oder die Open-Air-Konzerte mit Weltstars sind seit vielen Jahren Publikumsmagneten. Aber auch Kabaretts mit Willy Astor und den Kernölamazonen sowie Blicke hinter die Kulissen der Stark Spannsysteme GmbH, der Rankweiler Feuerwehr, oder der Arbeit am Trekkinghof Furx sind Teil des diesjährigen Programms. Dazu kommen mehrere Wanderungen, ein Besuch bei den Bregenzer Festspielen für Jugendliche oder ein Segelausflug am Bodensee.