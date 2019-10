Vorarlberg/Rankweil: "Nie mehr Schule" feiert Premiere

Mit „Nie mehr Schule“ feiert am 3. Oktober ein neues Stück des Vorarlberger Volkstheaters Premiere im Alten Kino in Rankweil. Im Kabarett aus der Feder von Stefan Vögel, der auch Regie führt, spielt Markus Lins den Hausmeister Gerhard Loacker, der nach 20 Dienstjahren "gnadenlos abrechnet" – mit den Lehrern, Schülern, Eltern und dem Schulsystem generell.

Im neuen Kabarett "Nie mehr Schule" von Stefan Vögel sinniert Markus Lins als Hausmeister Gerhard Loacker nach 20 Dienstjahren über Helikoptereltern, übervolle Terminkalender der Kinder, glorreiche Ideen des Bildungsministeriums zur Homogenisierung der Klassen und die in seinen Augen verfehlte Ausbildung der Lehrer. "Ein Schulwart ist im eigentlichen Schulverband ein Außenseiter, wenn man es so sehen will. Dadurch, dass er neutral gegenüber Schülern, Eltern und Lehrern ist und trotzdem Einblick in alle Bereiche hat, war der Schulwart Loacker die ideale Figur, um das Thema Schule auf die Bühne zu bringen," berichtet Autor und Regisseur Stefan Vögel über die Ideenfindung zum neuen Stück des Vorarlberger Volkstheaters. "Und mit Markus Lins, der ja im echten Leben Lehrer ist und den Betrieb ‚Schule‘ sehr gut kennt, haben wir die perfekte Besetzung gefunden."