Vorarlberg: Rankler Mühlbach verunreinigt - Zeugenaufruf

In Rankweiler wurde der Mühlbach von einer unbekannten Person verunreinigt - die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Mittwoch gegen 16.15 Uhr entleerte eine bislang nicht bekannte Person in Rankweil, in der Nähe des Gewerbeparks, den Inhalt eines ausgeputzten Kamins in den Mühlbach. Dabei verunreinigten etwa 0,2 m³ Kohle und Asche das Gewässer. Eine Passantin bemerkte das schwarz verfärbte Wasser und alarmierte die Feuerwehr Rankweil.