Vorarlberg: Räuberisches Quartett festgenommen

Die Polizei Dornbirn konnte vier Personen festnehmen, die unter dem Verdacht des schweren Raubes stehen. Zwei der Männer (18, 20) sind serbische Staatsbürger, die Frau (20) und ein weiterer Mann (24) kommen aus Österreich. Sie schlugen gemeinsam in den letzten Wochen wohl häufiger zu.

Erster Fall: Eine junge Frau lief am 4. September in der Nacht auf dem Gehsteig die Dr.-Waibel-Straße entlang in Richtung Bergstraße. Dann bemerkte sie, dass hinter ihr ein Fahrzeug stehen blieb. Eine männliche Person stieg aus und griff nach der Handtasche, die sie über der Schulter trug.

Die 20-jährige Dornbirnerin versuchte, die Tasche nach vorne wegzuziehen und sich gegen den Angriff zu wehren. Der Angreifer schubste sie daraufhin heftig - sodass sie auf den Gehsteig fiel. Durch den Aufprall dürfte die Frau kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben. Zudem wurde sie bei dem Angriff unbestimmten Grades verletzt. Sie begab sich selbstständig ins Krankenhaus Dornbirn. Der Beschuldigte hat die Handtasche der jungen Frau geraubt und ist mit dem Auto vom Tatort geflüchtet. Dabei erbeutete die Täterschaft ca. € 470,-- an Bargeld, Einkaufsgutscheine im Wert von € 250,--, das Mobiltelefon des Opfers und weitere persönliche Gegenstände.

Bregenzerwälder überfallen

Zweiter Fall: Rund vierziehn Tage ereignete sich am späten Abend in Dornbirn erneut ein Raub. In der Lustenauerstraße - vor dem KH Dornbirn - stiegen eine 19-jährige Bregenzerwälderin und ihr Freund (20) aus einem Linienbus. Der 20-jährige war stark alkoholisiert - die Freundin wollte mit ihm das Krankenhaus aufsuchen.

An der Bushaltestelle befanden sich zu diesem Zeitpunkt auch die vier Beschuldigten. Die nichtsahnende junge Frau sprach die drei Männer an und bat sie um Hilfe, ihren Freund ins Krankenhaus zu bringen. Die Männer fragten im Gegenzug jedoch, nach der Gegenleistung bzw. auch, ob sie "abgestochen" werden wollen.

Täter traten auf Opfer ein

Gleich darauf näherte sich die 20-jährige Täterin und nahm der jungen Frau den Rucksack weg. Da sich aber nichts "Brauchbares" im Rucksack befand, gab sie diesen wieder zurück. Anschließend durchsuchte die Beschuldigte den hilflos am Boden liegenden Bregenzerwälder und nahm dessen Mobiltelefon, das er in einer Hosentasche trug. Als der junge Mann eine "unklare Aussage" in Richtung der Angreifer von sich gab, dürften sich die Beschuldigten provoziert gefühlt haben. Zwei der drei Männer traten auf den am Boden liegenden Mann ein. Als die junge Frau die Täterin aufforderte, das Mobiltelefon wieder herauszugeben, versetzte diese der Bregenzerwälderin einen Faustschlag ins Gesicht. Anschließend verließ das Quartett den Tatort.

Überfall in Hard

Dritter Fall: In derselben Nacht schlugen die Beschuldigten erneut zu. Diesmal in Hard. Ein 17-Jähriger befand sich auf der Mittriedstraße auf dem Nachhauseweg, als sich die Täter in einem Pkw näherten. Das räuberische Quartett stieg aus und konfrontierten den jungen Mann. Einer der männlichen Beschuldigten hielt einen ausgefahrenen Schlagstock als Drohmittel in der Hand. Der 17-Jährige musste Bargeld und Smartphone an die Täter aushändigen.

"Wenn du die Polizei rufst, werde ich dir sämtliche Knochen brechen", drohten sie.

Anzeige wegen Raub und Diebstahl

Im Zuge umfangreicher Erhebungen ist es Beamten der Polizeiinspektion Dornbirn unter Mithilfe des Landeskriminalamtes gelungen, die Täterschaft auszumitteln. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden mittlerweile alle vier Beschuldigten festgenommen und in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Sie werden wegen Raub, Schweren Raub, Räuberischer Diebstahl und nach dem Waffengesetz angezeigt.